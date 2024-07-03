自成一家：廣積糧應對中美博弈

近年美國加大對中國的圍堵，不斷實施高科技封鎖。北京當局日前公布《稀土管理條例》，明定稀土屬於國家所有，並對稀土的開採及進出口實施監管，不消說就是針對當前日益複雜的國際局勢，作出了「廣積糧」的新部署。

稀土素有「工業黃金」之稱，在當今年代被廣泛用於電子、機械、航天等重要行業。中國是全球稀土資源最豐富的國家，儲量接近世界的四成，產量曾佔據世界的95%以上，但長期以來卻沒有管理好稀土行業。直至2010年中日爆發釣魚島事件，北京才恍然大悟，出動了稀土這一張王牌武器。

當年中國削減稀土出口，一度造成全球稀土價格暴漲，成功威嚇日本，但同時引起外國警惕。過去10多年歐美想盡辦法擺脫對中國稀土的依賴，可是成效不大。反而中國這次通過《條例》進一步加大管理和控制稀土的產業鏈，既能保護國內稀土資源，也確立了稀土在中國外交中的戰略地位。

具體而言，中國一些地方以往一直不加保護的濫採稀土礦場，導致稀土幾十年來以極低的價格流出國門，令中國稀土在全球的佔有率持續下降。日後由政府統一保護和開採稀土，將可以確保全球稀土規則由中國制訂和規範。

在國際經濟領域中，有一種關係到國計民生的戰略性礦產資源，在經濟發展中發揮了重要的角色。一到戰爭，各國皆會爭奪和控制這些戰略資源。北京多年前曾經發布文件，把24種礦產資源列入戰略性礦產目錄，提出要強化管理。當中，中國有一些戰略性礦產資源儲量非常豐富，部分則需要從其他國家進口。北京政府除了要監管稀土等重要的礦產大量出口，也要多進口一些短缺的戰略性礦產，做好「廣積糧」的戰前準備。