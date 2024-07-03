冰鑑春秋：無法保護人民的政府

綠營瘋傳一名與被罷免的前立委陳柏惟英文拼音相同的台灣旅客，在想要入境香港時被「叫進小房間」，扣查半小時後才放行。綠營繪聲繪影指摘香港是因為大陸頒布懲戒台獨22條建議後開始嚴格稽查，呼籲民眾前往大陸旅遊務必小心。

事後當事人出面說明，表示沒被叫進小房間，也沒被扣留，是跟一群人在排隊半小時經查核後放行，由於沒說明原因，他揣測可能和陳柏惟英文拼音相同，又是同一年出生，才遭遇這場風波。

無獨有偶，日前一名台灣女遊客前往帛琉遊玩，入境時卻被當地海關要求脫衣檢查，還直接探索私密處，令這名女遊客感到受辱，回台後前往外交部抗議。台灣外交部則表示已經呼籲帛琉方面善待台灣旅客，而帛琉方面則說完全一視同仁，並沒有給予該名女遊客特殊對待。

第一件可說是事主自己腦補，再由綠營民代與名嘴加以炒作，實際上除了英文拼音外，台胞證上也有寫中文，這是在說香港海關不認識字，分辨不出中文的差異嗎？更重要的是，若兩岸關係良好，陸委會可立即與港方溝通了解原因，而不是像現在任由媒體編故事，卻對改善旅客通關毫無助益。

第二起則是對人權的嚴重侵犯，帛琉也沒有說明確切原因，但台灣外交單位不敢對帛琉政府表達嚴正抗議要求道歉，只是草率接受說法便推卸責任，令人感嘆台灣連對帛琉這種不如台灣一個里大的小國都要低聲下氣，國際地位可想而知。

馬英九時期，菲律賓射殺台灣漁民，可以立即出動海軍逼迫菲律賓政府道歉處罰兇手，民進黨執政後吹噓外交取得重大突破，實際上卻是任由外國欺凌而束手無策。我們只能說，無法保護人民的政府，根本沒有存在的價值。