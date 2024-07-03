橫眉冷看：愈亂愈能從中取利

台灣民主政治正陷入死胡同，島內的安全岌岌可危，但這問題不是寶島獨有，很多推行所謂普選的地方都是如此，筆者並無解救藥方，只能將問題指出，讓大家共同思考。

事實上，寶島一直富饒，人們安居樂業，北京雖然想實現祖國統一，但從不急於推行，只是嘗試使用和平手段，不希望以武力脅迫。按理台灣人大可以高枕無憂，既不必大肆建軍經武，更不必日夜提防，生怕解放軍會突然來犯。

然而，在現代的開放政權之下，大量群眾頭腦簡單，不少政治野心家便有機可乘。試想，若然台灣長期太平，兩岸一家親，經濟齊頭並進，寶島政權便很可能長期掌握在國民黨手上，民進黨又如何能有出頭天？故此民進黨的政治野心家，便要設法製造輿論，分化兩岸人民，譬如原本是對台讓利的《兩岸服務貿易協議》，也被描繪成是大陸的經濟侵略。這年頭終究愚民眾多，一旦輿論被擺弄，很多人就會信以為真。

以目前的情勢而論，大陸本來或許未有攻台的打算，但民進黨的賴清德是以低票當選總統，他為了鞏固權位，自然就要勾結美國反華勢力，進而煽動島內抵抗北京的情緒，最好就營造出瀕臨戰爭的狀態，全島人民都要團結在他領導之下，如此一來，他的「江山」才能穩固。

烏克蘭政府本來已經到了選舉換屆的時候，但是現任總統澤連斯基成功挑起俄烏戰爭之後，如今便以此為由，無限期押後選舉，繼續做他的戰時皇帝。民主政治的原意是想維持社會穩定，現在卻反倒被野心家利用，他們先煽動排外情緒，到成功上台執政後，再製造混亂甚至戰亂，只要社會愈亂，這群人便愈能夠從中取利。