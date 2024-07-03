筆下風雲：保護主義反映無自信

美國麻省大學阿默斯特分校經濟學名譽教授沃爾夫指出，美國在全球經濟的影響力正在滑落，中國則日益增加，於是美國政府、議員和傳媒皆熱衷妖魔化中國，藉此加強打壓中國的合理性。他認為，中國的制度在推動經濟發展方面有優勢，美國應該向其學習，而不是一味排拒。

如此理性的聲音，在美國只是異見，絕非主流。主流是美國慣於橫行霸道，頤指氣使，它不可能接受被另一個國家、特別是來自非西方體系的國家所挑戰。眾所周知，美國在二戰後一躍而成超級大國，蘇聯解體後更成全球唯一霸主，無往而不利。然而今時不同往日，中國改革開放後有長足發展，既從錯誤中學習，也推陳出新。現在不僅製造業獨佔鰲頭，科技產業更令西方瞠乎其後。

美國的衰落，正是從其高舉保護主義可見。本來，美國有全世界最開放的政治體制，歡迎各地人才做「美國夢」，門戶大開亦是自信的表現。惟近年美國開始轉向，它意識到中國崛起與美國在各方面競爭，自己的優勢一日少於一日，於是開始警惕，再由警惕變成焦慮，並由焦慮轉向閉關自守。最近美國提高中國電動車關稅至100%，理由是中國電動車形同「移動情報收集平台」，威脅美國國家安全。諷刺的是，中國反而對美國電動車打開門戶，支持特斯拉在中國測試全自動駕駛並作示範，無懼特斯拉會將中國機密傳送到華府。

中國坦蕩蕩，美國長戚戚，正是自信與否的折射。時間巨輪滾滾向前，不會因為美國而停止轉動。當美國關起門來自我感覺良好，其實外面的世界已發生翻天覆地的變化。中國主導的金磚國家跟美西方的G7宛如一升一降的兩大陣營，一個如日初升，一個日薄西山。