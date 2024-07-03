強詞有理：日本被收割

經過早前短暫時間喘定後，日圓又展開新一輪跌浪，對美元掙扎在160關口，創下38年來新低，對歐元更是刷新歷史新低。為何日圓跌跌不休？既有外部原因，也有內在問題。美元持續強勢，固然是導致非美元貨幣齊齊下跌的主要原因，歐元和人民幣也不例外，但相對而言，日圓跌勢尤其難看，顯然就是自身的原因了。愈來愈多迹象表明，日圓低處未算低，恐怕很難再有翻身之日。

過去日圓被視為除了美元之外的避險貨幣，匯率一直相對堅挺，但近年日圓漸漸失去避險功能，吸引力自然大減。須知日圓匯率堅挺是建立在全球化經濟持續高速增長的基礎上，如今這種基礎已經不復存在，美國推動逆全球化，打亂產業鏈和供應鏈，世界經貿受到前所未有的衝擊，以外銷出口為主的日本經濟首當其衝，日圓自然沒運行。加上俄烏戰爭爆發後，日本為了向美國爸爸表忠，積極參與對俄制裁，而且比其他西方國家更激進，結果除了自身遭受反噬，海外投資者也因為地緣政治風險而對日圓退避三舍。

最關鍵的是，自從上世紀90年代初經濟泡沫爆破後，日本就陷入「失落的30年」，至今未能走出來。曾經的全球第二大經濟體，如今已跌至第4位，明年可能還會被印度超越而跌至第5位。在G7成員國中，日本人均GDP是最低的國家，在全球也只能排第34位，其國力之衰落可見一斑。缺乏足夠的經濟實力支持，製造業又漸漸沒落，加上與美元存在明顯息差，日圓不跌才怪。東京政客聲稱弱勢日圓有利於經濟，分明是自欺欺人。

雖然日本擁有一萬多億美元外匯儲備，但絕大部分用來購買美債，可以拿出來支持日圓匯率的本錢並不多。早前日本政府下了血本拼湊了400多億美元干預匯率，結果有如泥牛入海，日圓還是一路走低。怎麼辦？理論上可以拋售美債支持日圓，可惜日本政府不敢。美國財政部最近將日本列入匯率操縱觀察名單，無異於發出嚴厲警告，小日本豈敢造次。

有人指出，如果日圓繼續下跌，日本可能成為亞洲第一個被美元割韭菜的國家。這不是無的放矢，而是正在發生的事。老美說：「美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩。」小日本對此應有深切體會，在美元霸權面前，日圓只能任憑宰割。所以說，做美國的盟友確實很致命。