龍吟虎嘯：拜登不夠膽就會無能

今次美國總統大選首場辯論，拜登大敗於特朗普，「換人」之聲四起。人們要問，拜登辯論會之敗，會對俄烏之戰、巴以之戰有甚麼影響？這兩場戰爭，是拜登政府3年內政外交的重大事情，至今令美國深陷其中，看不到贏的希望，令美國的處境愈來愈糟，這個問題也成為辯論會中特朗普的主攻目標，指拜登讓美國花了2,000億美元冤枉錢，盡顯拜登「無能」。

特朗普沒有冤枉拜登，說的是事實。因此今場辯論會後，拜登比任何時候都想在俄烏戰場、巴以戰場取得有模有樣的勝仗，顯示自己很有能耐，正帶領美國走向勝利！要打勝仗，就要大幅度地加大對烏克蘭的援助，特別是先進武器的援助，甚至美國、北約出兵才行，然而談何容易？因為拜登不夠膽打破俄羅斯總統普京的核威脅，不夠膽和俄羅斯「正面作戰」，不夠膽「同歸於盡」，沒有這個「膽」，就甚麼都不要想。

拜登曾經很輕敵、輕視普京和俄羅斯，他不以為俄羅斯那麼能打，以為自己只要拿烏克蘭當槍使，加上自己糾集盟友「極限制裁施壓」俄羅斯就能快速取勝，他也沒估到普京會在戰爭伊始，就甩出了不惜打核戰爭這張牌。這時拜登才意識到，不管他是否「了解」俄羅斯是否真「恐嚇」，普京既然把這張牌甩出來了，公告世界了，他就沒有退路了，以拜登的膽小和謹慎，他只能信，不敢賭，不敢博！

有了這個羈絆，俄烏之戰打了第3個年頭，俄幾乎達到了「特別軍事行動」的所有目標，再打下去將收穫更多，而美國、烏克蘭、歐洲會丟失更多，拜登對此進退維谷，束手無策，大選愈近，對他的選情愈不利、愈尷尬。然而，他仍不敢放手大搏，卻又不能任由別人罵他無能，他要想連任就要在3個月內擴大戰爭，主動進攻，最少在頓涅茨克、哈爾科夫兩個重要戰場有效反擊，奪回一些據點陣地。當然，對俄國境內最好不要大轟炸，別惹毛了普京打核戰，那就萬劫不復。