坦言集：歐洲形勢

近日歐洲的形勢轉變得十分快。

在法國國會選舉中，馬克龍的中間派大敗，極右與左派聯盟取得最大的選票。二者都不滿親美政策和出兵烏克蘭。接着的二輪投票後國會將大改，即使馬克龍作為總統仍主導外交，國會不支持，援烏的政策便不得不改。

匈牙利成為歐盟輪值主席國，總理歐爾班公開表態，要烏克蘭退還邊界的外喀爾巴阡州才可加入歐盟。該州為匈牙利裔集居，二次大戰後併入蘇聯改轉歸烏克蘭，佔地不多，卻成兩國爭議之地。匈牙利這時這樣表態會引起波蘭、羅馬尼亞同樣的要求。在烏克蘭戰爭之時出現這樣的爭端，絕對不利烏克蘭，也反映出歐洲部分國家對援烏的不滿。

同時，波蘭政府比上任政府更親美，但也剛宣布不會出兵烏克蘭，亦不會替烏作軍事培訓。波蘭實際已有軍隊在烏克蘭作戰，那是上任政府的決定。可這樣的公告，是否表示波蘭在烏的軍隊將撤回，以及不會參加北約對烏的直接出兵？此舉顯示出：一，北約似乎急於出兵烏克蘭，箭在弦上，企圖以此扭轉戰場劣勢，避免烏軍大敗潰散而成戰敗。

二，波蘭為自保不想捲入戰爭中，特別是白羅斯已調兵往與波蘭接壤的邊境。若北約出兵，以俄羅斯與白羅斯的協議關係，白羅斯多會攻擊波蘭。不會只是在烏克蘭交戰。戰火波及波蘭領土，波蘭政府當然從國家利益和政治考慮來看，最好能避免，以免變成另一個烏克蘭，受戰火摧殘，陷於死局。

歐洲議會選舉，極右與極左取勝，不管它們的立場形態不同，反美反援烏似是一致。法國大選的結果更證明這些傾向正增強。德國、意大利若有大選，情況會一樣。歐洲民意如此走向，執政政權即使在美國催逼下要用北約名義出兵烏克蘭，相信必然引起國內抗議潮，難以堅持。

歐盟的一些國家政府也會反抗美國、北約，以及歐盟總部的官僚。美國即使要在拜登沒法連任之前掀起大戰亦不容易。而烏克蘭內部也傳政變，政權似不穩。美國掌權者可能便要對出兵三思。如特朗普真的復出，烏克蘭戰爭可能打不下去。澤連斯基也不敢用深入襲擊俄境內來打擊俄的攻勢，爭取北約繼續支援。

而烏戰形勢劇變，中東以色列之戰能否進行，以及能否得美國之助，不會戰敗呢？國際發展已不依美國的規劃了！