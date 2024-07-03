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空肚晨運暈倒 7旬嫗送院

【本報訊】昨日早上7時許，一名姓黃（71歲）老婦，在港島衞奕信徑第2段近康山對上山頭晨運期間，懷疑突然不適暈倒，有行山客途經見狀，連忙上前了解並協助報案。
救援人員接報趕至，黃婦已回復清醒，她其後由救護車送往東區醫院接受治理。據了解，黃婦出門前疑沒有進食早餐，不排除因此不適暈倒。
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