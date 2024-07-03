拒戴罩恐嚇上司判社服 消防員上訴得直

【本報訊】入職消防24年的消防員，於2022年在消防局內因無按指引戴口罩被區長發現，對方要求他戴回時，雙方口角，期間消防員揚言：「我有情緒病，一拳打死你都無罪。」他被控刑事恐嚇區長，受審後被裁定罪成，於去年8月被判接受120小時社會服務令。消防員不服定罪提上訴，經開庭後高院暫委法官姚勳智裁定他上訴得直，定罪撤銷。姚官昨頒判詞指上訴人僅「本能地爆發」，說出該些「瘋狂及吹擂的字眼」，並非意圖以令人受驚，故裁定得直。

43歲上訴人陳定邦，報稱消防員，1999年加入消防處。控罪指，他於2022年8月23日，在大嶼山赤鱲角跑道南路機場南消防局地下當值室外，威脅事主王銘恒會使其人身遭受損害，意圖使對方受驚。

官指僅本能地爆發 時任消防區長王銘恒在審訊時供稱，當時部門有指引，消防員工作時需戴口罩。上訴人說自己有情緒病才沒戴，王要求他出示醫生證明。上訴人開始激動更稱：「我有情緒病，一拳打死你都無罪」。上訴人在審訊時自辯指，事主不斷要求他戴口罩。他其後聽到事主說他「成日詐病」，他感委屈和憤怒，衝動下向事主說上述說話。原審裁判官認為該些說話屬有意圖威脅事主，裁定上訴人罪成。

法官於判詞指，考慮了整體案件的背景以及詳細觀察涉案片段後，認為上訴人有可能因非常不滿意事主的說話，加上其身體當時的特殊情況，在盛怒及情緒完全失控下，才說出上述被指稱恐嚇的說話；而上訴人當時所說的，顯然並非是深思熟慮的言詞。法官認為，雖然上訴人確實異常激動，卻沒有嘗試進逼事主；上訴人當時只是本能地說出該些字眼，並非有意圖使事主受驚，因此裁定上訴得直。然而，法官明言當時上訴人的行為及說話，確實是自招嫌疑，故不予任何訟費命令。案件編號：HCMA 331/2023