7歲仔酒店泳池遇溺 父救起送院不治

【本報訊】前日上午約11時，屯門青山公路青山灣段1號黃金海岸酒店有職員報案，指一名男童懷疑在上址一泳池遇溺暈倒，並由其父親救起。救援人員接報趕至，發現該名7歲男童昏迷，遂即時替其急救並由救護車急送屯門醫院搶救，惜至當日下午2時許被證實不治。執法人員經初步調查後，相信涉事男童在上址游泳期間意外遇溺，其死因有待驗屍後確定，案件暫列「對所看管兒童忽略」，暫未有人被捕。

據了解，本周一上午約10時，一名男子帶同兩名兒子在上址酒店游泳，約一小時後男童被發現遇溺，在場救生員及一名醫生即時替其急救，至於該名男童並無任何長期病患或特別病歷。

暫列對所看管兒童忽略 翻查資料，本港近4年不時發生泳池遇溺意外，當中有人死傷，不少發生於私人管理泳池。其中在今年2月，一名老婦在鰂魚涌康蘭居會所泳池游泳時遇溺死亡；2023年7月，一名42歲內地女子在香港君悅酒店泳池遇溺，昏迷送院搶救；2022年5月，兩名7歲女童在尖沙咀私人屋苑君臨天下會所泳池遇溺，其中一人不治，另一人危殆。

而在2020年6月，大埔康樂園一名3歲男童在其祖父母的獨立屋住所留宿期間，於屋內私人泳池遇溺，經搶救後不治。當時負責看管男童的祖父事後被控「對所看管兒童故意忽略」罪，2021年經審訊後被裁定罪成，被判緩刑。他不服判決申請上訴，高院原訟庭法官在翌年頒布書面判決，指原審裁判官在裁定上訴人罔顧孫兒安全的裁斷有欠穩妥，因此判上訴得直，上訴人獲脫罪，定罪被撤銷。