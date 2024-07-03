房車輾斃外籍女 菲傭拒認危駕罪

被告Magsino Reshielle Lagurin（右）否認一項危駕致死罪。

中環長命斜溜後 撞8人如打保齡球 中環於2021年12月發生車輛溜後車禍，一輛私家車由卑利街「長命斜」直衝百米，造成一名外籍女子死亡，另外有7人受傷。懷疑涉案的菲律賓籍女傭被控一項危險駕駛引致他人死亡罪。她否認控罪，案件昨在荃灣法院（暫代區院）開審，預計審訊6日。庭上揭露，被告早於2012年考獲「P」牌，案發當日則駕車載僱主。當她落車後，私家車便開始溜後。

44歲被告Magsino Reshielle Lagurin，報稱任女傭，居於港島深水灣。她被控於2021年12月10日，在中環士丹頓街與卑利街交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致女子Ma Elodie死亡。本案由區院暫委法官祁士偉審理，初步預計審訊6日。

據承認事實指，案發時被告為家庭傭工，涉案私家車的登記車主是被告的僱主。被告在2012年考取暫准駕駛執照（俗稱「P」牌），翌年獲得正式駕駛執照。涉案街道最高斜度為1:4，限速每小時50公里。案發當晚約8時，天氣良好，且路面乾爽。

天眼片顯示曾嘗試追回 承認事實續提到，死者遭衝下的車輛捲入車底，全身多處受傷，翌日傷重不治。另有其他市民，因躲避私家車等原因而受傷。事後，被告承認是私家車司機，案發後即被執法人員拘捕。庭上播放相關片段，包括附近商舖閉路電視，及的士行車攝錄儀等。片段顯示，私家車乘客落車後，被告離開私家車。私家車隨即開始溜後，被告一度嘗試追回車輛。

翻查相關報道指，外籍家庭傭工如確實有真正需要擔任附帶於5類主要家務職責，即家庭雜務、煮食、照料家中老人、保母及照顧小孩，當中任何一類及由執行該類家務而引起的駕駛職務，僱主可提供充分的理據及資料，向入境處申請特別許可。如外傭違反相關特別許可的條款或在沒有特別許可的情況下擔任駕駛職務，均屬違反逗留條件。根據《入境條例》，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁兩年。案件編號：DCCC 111/2023