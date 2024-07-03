醫健：健康在您手：保持腦健康

印度有研究指出，糖尿病患者容易出現認知能力受損，罹患認知障礙症的風險增加一倍，或引致又名「第三型糖尿病」的「血管性認知障礙症」。而在香港，該病更是65歲或以上人士中第二常見的腦退化症種類，約佔長者病例30%。

血糖高影響腦部功能 「血管性認知障礙症」源於血糖過高造成腦部血管細胞病變，影響腦部功能，繼而出現腦退化徵狀。初期病徵是語言表達、策劃能力及解難能力下降，中晚期的患者則有機會性情大變，甚至喪失自理能力。

配合非藥物治療 在醫學上，認知障礙症沒有完全根治的方法，只可透過藥物治療減慢記憶力衰退，控制心理及行為問題，配合非藥物治療，如香薰、音樂或動物輔助治療等，刺激大腦以延緩認知能力的衰退。另外，亦可透過認知訓練來刺激大腦細胞，鞏固認知功能，如用撲克牌配對遊戲進行記憶練習，或用砌積木、七巧板等的活動訓練患者的視覺空間感。

代謝綜合症人士高危 踏入老年期，如出現以下3個徵狀，則或患上代謝綜合症並增加患上心臟病、中風和二型糖尿病的風險，徵狀包括：中央肥胖、高血壓、高血糖、高三酸甘油酯及高密度脂蛋白膽固醇。凡年滿45歲或以上，沒有已知糖尿病或高血壓的人士，可考慮參加「慢性疾病共同治理先導計劃」，進行糖尿病及高血壓篩查，了解自身健康狀況，及早預防慢性疾病及減少相關併發症，於壯年保持健康體魄，年老時活得精彩。深水埗地區康健中心註冊職業治療師 譚淳

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