派4000萬獎學金 惠及都大1700學生

【本報訊】都會大學本年度獎學金總額高達4,000萬元，較往年增逾15%，受惠學生數目超過1,700名，創歷年新高。都大表示，獎學金資助學生繳付學費，減輕其經濟負擔，亦有資助學生到海外交流或工作實習，體驗多地文化，及勉勵學生以知識及技能回饋社會。都大表示，隨着大學今年成為香港首間應用科學大學，將提供更多元的升學途徑，推動香港發展成為國際專上教育樞紐。

將成首間應科大 都大校董會主席黃天祥昨日對獲獎學生的優異表現深感欣慰，稱讚他們不僅學業成績優秀，更積極參與社會服務，展現正向思維。都大今年將成為香港首間應用科學大學，會繼續與不同界別機構建立合作關係，共同培養更多優秀人才，為業界及社會發展貢獻力量。

都大校長林群聲亦感謝各贊助人對大學的支持，他為學生們在學術、體育、社會服務等各方面取得傑出表現，感到自豪，期望各項獎學金繼續支持學生發展，讓更多擁有理想、奮發向前的學生能獲得更多資源，成就他們的未來，並且貢獻香港及推動社會發展。