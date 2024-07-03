中大前醫學院長 獲光華工程科技獎

【本報訊】曾任香港中文大學醫學院院長的陳家亮獲頒國家級獎項。中大表示，現任中大醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授的陳家亮獲中國工程院頒授第15屆「光華工程科技獎」，表揚他在醫學研究上的成就及貢獻。陳家亮多年來從事消化系統疾病的臨床、教學及科研工作，對預防因非類固醇消炎藥及阿士匹靈相關的潰瘍併發症帶來重大改變。近年他致力於腸道微生態的轉化研究，對香港發展生物科技應用影響深遠。

多年專注腸道微生態研究 陳家亮指獎項是對他多年努力的認同，他感到非常榮幸。又稱和團隊多年來專注腸道微生態的研究工作，希望為下一代帶來健康及希望。他形容，創科是一條「漫長、孤獨和迂迴的路」，而近年香港銳意發展醫療科技產業，政府在政策和資源給予團隊非常大的支持。他和團隊亦會繼續努力，將更多科研成果「落地」，把香港打造成國際創科中心。

「光華工程科技獎」為兩年一度的國家級獎項，旨在表揚在工程科技及工程管理範疇具卓越成就和重要貢獻的中國工程師和科學家。

獎項成立於1996年，涵蓋9個專業範疇。今年為第15屆，共41位專家獲獎，陳家亮教授為今屆「醫藥衞生」領域上唯一獲選的香港學者。