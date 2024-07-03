醫管局設8人委會 檢討公院系統管理

【本報訊】公立醫院迭爆醫療事故，政府早前去函要求醫院管理局檢視是否存在系統性風險及員工訓練等問題，醫管局昨日宣布，成立8人「公立醫院系統管理檢討委員會」，將檢視近期多宗涉及公立醫院運作及設施的事件，並會就不同的層面，包括醫管局總辦事處、醫院聯網、醫院、部門及員工的管治、考核、問責、運作、風險控制及合規性進行全面的系統性檢討。

醫管局表示，委員會將就4個與質素和病人安全有關的範疇展開工作，分別是臨床指引和機構程序的績效及合規性監察機制；內部風險控制系統，包括在不同層面識別、評估和緩解風險；反映績效、合規性和風險控制的管理層問責和員工評核機制；及事故應對，包括溝通和公布的安排。

3個月內提改善建議 醫管局期望委員會能全面檢視公立醫院的系統性問題，以提升醫療質素和病人安全。委員會將於3個月內向醫管局大會提出改善建議。

委員會主席是資深醫療界人士兼中文大學副校長霍泰輝，成員則有馮玉娟、賴福明、林濬、林哲玄、雷操奭、雷兆輝及彭鴻昌。