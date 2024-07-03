IVE研「智觸電」平台 減維修安全風險

【本報訊】不論住宅或商業大廈，均須進行固定電力裝置定期檢測（俗稱年檢），以確保供電系統安全及運作正常。香港專業教育學院（IVE）工程學科團隊結合多項技術，研發供電監察平台，可實時監察及分析電力供應狀況，及早發現異常，亦可減低工程人員檢查時觸電的風險，該研究獲職訓局（VTC）提供6萬元種子基金。團隊表示，正善用種子基金繼續改良系統，希望能將項目推出市場。

可遙距控制電源開關 3名IVE工程學科學生結合數字孿生（Digital Twin）技術、建築信息模擬（BIM）及樓宇管理系統（BMS），研發「智觸電」大廈供電系統監察平台，以荔枝角IVE（黃克競）海旁校舍為試驗對象，建立出一個與校舍架構一模一樣的BIM模型，然後將數據收集裝置安裝在校舍的控制室；各種感應器取得的電力數據，會傳輸至模型，令大廈結構、機電設備、能源管理、電力數據可以實時、立體地於3D模型展示，使用者對任何樓層、位置的電力供應狀況均一目了然。

團隊指，平台比年檢更即時地查找潛在問題，工程師可透過系統中發現電力供應異常的地方，盡早診斷及介入，甚至遙距控制電源開關，避免意外發生；配合VR眼鏡，工程師更可猶如親身走入大廈各處視察，防止供電問題甚或停電之餘，由於電工事前已大概掌握系統故障原因，就算進入掣房檢查亦較安全，可望減少意外。

平台為團隊贏得VTC企業共創中心（ITCC）的ITCC Innovation Award & Seed Fund金獎，獲得6萬元的種子基金，以及市區重建局與IVE舉辦「復修『智』有計」創意工程及建築設計比賽的最佳智能設計獎及優異獎。團隊表示，正善用種子基金繼續改良系統，提升系統效能，希望與業界合作，將項目推出市場。