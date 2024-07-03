CEPA修訂待報批 放寬法律金融限制

港府昨指CEPA新措施香港與內地已經大致達成共識，會集中香港具優勢的服務界別，如法律、金融，檢測認證等放寬限制，在內地發展業務可獲得更優惠待遇，協議在雙方完成報批後將正式公布和實施。

港府又指21年來CEPA促進香港走進內地市場，貨物貿易方面，CEPA下香港有零關稅待遇，香港累積批出接近25萬份CEPA原產地證書，貨物總值達1,540億港元，節省的關稅接近100億元人民幣，截至2024年5月底，香港已經簽發了3,400張香港服務提供者證明書。

另外，對於內地免稅額雖然提高但額度不如預期，港府指免稅額提高「得來不易」，也經過不同部委和單位多方面努力，讓旅客更有自由度和彈性，指每位香港人對每個惠港措施必須要「努力用好」，將所有措施落實，而每個行業都要靠「靈活性」，指多個措施所產生的協同效應很大，香港業界要把握好機會，創新求變。