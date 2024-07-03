袁嘉蔚獄中結婚 求輕判重過新生

稱初選難成真 官反駁指戴耀廷信可行 參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，6名港島區初選參選人，昨在西九龍法院（暫代高院）求情。辯方力陳，大部分被告均屬「其他參加者」；女被告袁嘉蔚的代表指，袁的本性溫和，且已在獄中結婚，並希望可過新生活；「墨落無悔」聲明發起人之一的梁晃維之代表指，梁雖有積極參與，但非「首要分子」。

被控方指稱為組織者的戴耀廷及區諾軒等5人，於上周完成求情，昨開始由初選時參選港島區的6名被告展開求情，其中3人認罪，包括袁嘉蔚、梁晃維及徐子見；3人受審後被判罪成，包括鄭達鴻、楊雪盈及彭卓棋。《港區國安法》第22條列明，各被告犯罪嚴重程度可分為3級，屬「首要分子或罪行重大」，可判囚10年以上至終身監禁；「積極參加」者可判囚3至10年，而「其他參加」者可判囚3年以下或拘役、管制等禁閉式刑罰。

參選港島6被告展開求情 代表袁嘉蔚的資深大律師祁志透露，本性溫和、待人友善，且年輕的袁已在獄中成婚，希望可與丈夫重新過新生活。資深大狀又指出，袁於本案的參與程度較低，其所涉的串謀計劃謀劃存變數和缺陷，很大機會不可能成真。惟法官反駁指，戴耀廷相信計劃可行。

墨落發起人否認首要分子 代表梁晃維的資深大律師彭耀鴻指，梁晃維固然是「墨落無悔」聲明發起人，但聲明是在國安法生效前發起，內容其實跟原本的協議大同小異。彭稱國安法生效後，梁晃維的參與程度相對不高，不屬條文下的「首要分子」，而是「積極參與者」。

彭又指出，梁晃維相信他當時的作為是合法，而對法例的無知，除了是個人求情減刑因素，亦影響案情嚴重程度及量刑起點，不認為會產生重複計算的問題。

代表鄭達鴻的資深大律師潘熙指，本案串謀計劃不涉暴力元素，最終也沒有落實。考慮到整體情況，包括鄭沒有重犯機會，認為鄭達鴻屬「其他參加者」，量刑起點不應多於3年；徐子見及楊雪盈代表大狀均指，二人應被歸類為「其他參加者」。

其中楊雪盈代表大律師提到，前南區區議員司馬文為她寫求情信。楊在自行寫的求情信中，亦稱對國安法了解不足，致誤墮法網，形容自己實在愚蠢。5名被告昨完成求情，今日由被告彭卓棋的代表大狀陳詞。案件編號：HCCC 69,70/2022