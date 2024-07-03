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荃景圍8米大樹倒塌 橫亘行車線交通受阻

荃景圍塌樹橫亘行車線。 荃景圍塌樹橫亘行車線。
荃景圍塌樹橫亘行車線。
【本報訊】昨日清晨5時許，荃灣荃景圍遊樂場近網球場對開一斜坡，一棵約8米高樹木突然倒塌，樹幹橫亘來回行車線阻礙交通，幸未有砸中途經車輛。消防接報趕至，利用工具鋸斷樹幹，並把斷枝移至路旁，以便人員到場清理善後。至早上6時許，現場清理完成，上址來回行車線始恢復正常通車。
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