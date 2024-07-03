新田科技城 倘濕地填塘如特例 林超英憂礙中港關係

新田科技城爭議不絕，城市規劃委員會昨日繼續就新田科技城發展的修訂草圖開會，身兼香港鄉郊基金會主席的天文台前台長林超英在會上表示，米埔濕地為「國家濕地事業嘅名牌」，若新田科技城發展要填塘，會同樣影響深圳的濕地，變相影響中港關係。有環團在開會前向城規會請願，促請不要通過填塘方案，免對生態造成影響。

城規會就新田科技城發展的修訂草圖舉行4天會議，昨日為第二日，多個環保團體和保育人士等出席會議。其中林超英在申述時反對新田科技城發展園區佔用濕地，他指國家重視濕地保育，目前規劃違反國家政策和周邊地區的協議，直指現時方案不利中港關係，若被通過將會變成「大香港主義」、「香港例外主義」。

林又稱，米埔濕地是「國家濕地事業嘅名牌」，新田科技城發展會連帶影響深圳福田紅樹林濕地，若被外國勢力以香港填濕地借題發揮，會污衊國家領導全球保育濕地的努力，損害國家聲譽，直言「呢個黑鑊香港邊敢孭得起？」

不過，城規會委員徐詠璇質疑林超英說法，認為中國現時要成為科技強國，建立科技城是勢在必行。林超英則反駁指，政府早於2021年提出新田科技城時並不涉及佔用濕地，惟至去年突然將相關用地轉至北邊包括一大片濕地。

多個環團請願遞聯署 另外，昨早多個環保團體在開會前向城規會請願及遞交聯署信。香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚表示，今次新田科技城的規劃發展依賴剛批准的環評報告，但團體指出此環評報告是過去30年、自有保育政策以來最差的濕地發展環評，黃強調不希望委員照單全收，希望他們謹守自己的權力以及崗位，正規地重新審視環評，以及重新考慮究竟新田科技城是否需要佔用150公頃濕地。

黃雪媚其後在會上申述時亦表示，該份環評報告存有缺陷，未有覆蓋拉姆薩爾濕地，若城規會照單全收，將會有被挑戰的風險，希望城規會謹慎處理。