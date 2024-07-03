屋署拒延長樓宇更新大行動資助

【本報訊】舊樓隱患多。屋宇署署長余寶美昨出席深水埗區議會交代建築安全及樓宇質素狀況，指署方已拆除或糾正超過70萬個僭建物，清拆超過4.1萬個危險或棄置招牌，修葺超過2.6萬幢失修樓宇，有區議員指區內舊樓為數不少，問及政府會否向基層業主提供支援，但她指保養物業是業主的基本責任，政府未有計劃延長或再有新一輪的樓宇更新大行動的資助計劃。

余在會上指出，涉及僭建的目標樓宇在深水埗有300多幢，署方發出的命令超過5,800張，已遵從的約4,000張。她指因應去年不時發生的樓宇塌石屎，而為180幢樓宇進行特檢工作，發現有即時危險的樓宇不少，今年會檢查360幢目標樓宇，當中涉及深水埗的有41幢。至於檢驗手法，她指今年下半年會運用人工智能，配合航拍影像以揪出危險的地方，繼而要求業主盡快維修，移除危險。而按計劃，今年360幢目標樓宇，在6月尾有240幢已完成檢查工作，當中逾九成即232幢有明顯危險，逾五成業主自行處理，105幢由屋宇署移除，之後向業主索回費用。

區議員李詠民指深水埗舊樓林立，大部分都失修，然而相關的政府津貼多數已逾期，當中「樓宇更新大行動2.0」更已告結束，關注有否3.0可供申請，或將資助延續下去，畢竟修葺樓宇開支不菲，基層難以負擔。另一區議員胡詩韻則關注到有樓宇安裝的太陽能電板被颱風吹落街，詢問屋宇署有否定期巡查。

稱保養物業屬業主基本責任 余回覆指樓宇更新大行動已截止，又指大家要理解由2018年起政府已就樓宇安全維修而注資190億元，是一個很大的財政負擔。稱業主的基本責任就是保養其物業，現階段未有計劃延長或再有新一輪的樓宇更新大行動的資助計劃。至於太陽能板方面，她指任何裝置都要妥善保養，尤其是颱風前後，署方去年都有接獲太陽能板跌落街的報告，會因應個案追蹤物主，如果有註冊承建商就有保障，如屬非法建構，署方會發出命令要求清拆。