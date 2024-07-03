計劃作現代物流設施 儲存貨櫃 葵涌貨櫃碼頭擬建兩綜合大樓

【本報訊】政府去年公布的《現代物流發展行動綱領》中，提及會就葵涌貨櫃碼頭周邊具發展潛力的物流用地進行可行性研究。而土木工程拓展署早前進行研究，以探討在葵涌發展兩座多層式綜合大樓作現代物流設施及貨櫃儲存用途的可行性；計劃亦需要在葵涌貨櫃碼頭南路第6號迴旋處進行改善工程。

運輸及物流局表示，研究用地位於葵涌貨櫃碼頭南路及美青路交界，該地現時以短期租約形式出租作露天貨櫃存放或貨物處理及停車場等。土拓署的研究建議，發展兩座多層式綜合大樓，當中一幅約4.4公頃的土地發展作多層現代物流設施，高度約為主水平基準上70米，上蓋面積約60%及地積比率約4.5倍。

附近迴旋處需推改善工程 而另一幅約3.8公頃的土地擬議發展作多層現代物流設施及貨櫃儲存，當中包括約2,000個標準箱的儲存空間，高度約為主水平基準上75米，上蓋面積約40%及地積比率約3倍。為確保附近道路運作順暢，建議將兩座多層式綜合大樓的車輛入口分別設於貨櫃碼頭南路及達美路，經改善後的第6號迴旋處分流行車線有助提升其運作效率，以免交通擠塞。

路政署已完成有關道路改善工程的初步技術可行性研究，已展開初步設計工作；若建議獲區議會支持，則會繼續下一階段的詳細設計及工程刊憲等建造前期準備工作。