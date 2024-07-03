截至4月底 關愛基金可動用款項約74億

【本報訊】「關愛基金」早於2011年成立，迄今推出62項援助項目。民政及青年事務局向立法會交代基金最新工作進展，截至今年4月底，基金總結餘約109.35億元，在扣除尚未支付的承擔額後，基金目前可動用資金約為74億元，援助項目共惠及超過285萬人次。

在校課後託管 撥款近億 根據政府向立法會提交的文件，基金總結餘約109.35億元，主要存放於本地銀行作港幣定期存款，總投資回報和利息收入合共約72.5億元；而基金各援助項目總承擔額則為約217億元，基金已向相關執行機構支付約181.42億元。

當中，由2023年9月推出的在校課後託管服務計劃，基金共撥款9,902萬元；截至今年4月底，批出的資助項目共提供接近3,000個服務名額，已發放津貼或援助金額5,725萬元，共有59間分布於九龍城、油尖旺、深水埗、觀塘、葵青、荃灣及元朗區的小學參與計劃。

當局指，扶貧委員會和轄下專責小組會繼續監察基金各援助項目的推行情況，而受委託推行項目的政府部門及其他機構，亦會向專責小組定期提交進度及財務報告，以檢討項目。並將維持約每半年，向委員會匯報基金的財務狀況和項目的推行進度，提供項目的檢討報告，以及將資料上載基金的網頁，方便公眾查閱。