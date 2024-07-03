罰款了事 濫收劏房戶水費 懲處輕助長違規

租客怕報復噤聲 3年來僅16宗檢控上庭 劏房居住環境惡劣，而濫收水費更時有發生。有區議員要求政府交代有關執法情況，水務署指3年以來總共起訴16宗濫收水費個案，罰款金額介乎1,000元至6,500元，今年則有4宗檢控。當《2024年水務設施（修訂）修例》生效後，對於懷疑個案，劏房業主如拒交資料可被課以罰款，每遲交一日的新增罰款上限為1,000元。為支援劏房業主安裝獨立的水務署水錶，水務署會豁免安裝費用和按金，每個水錶的豁免額可達250元。

水務署署長黃恩諾昨出席深水埗區議會，講述香港的供水情況、開拓新水源、節約用水和水管漏損管理策略等。區議員劉佩玉形容深水埗是劏房的重災區，指住戶因擔心招來報復，從而不敢主動舉報業主濫收水費。當有關修例生效後，署方在執法方面有否數字以反映租客舉報或執法情況。她又問及如何支援或鼓勵分間單位安裝合規格水錶。另一區議員吳婉秋問及會否主動派員視察劏房戶，並針對安裝獨立水錶加以解說，畢竟有劏房戶不知可安裝獨立水錶。

倘業主拒交資料 可天天罰錢 就劏房濫收水費，黃指過往業主拒提供資料導致難以進行調查，而今年4月生效的《2024年水務設施修訂條例》加強水務署對於懷疑個案的權力，如果業主拒交資料可被課以罰款，每遲交一日的新增罰款上限為1,000元，冀業主或相關人士交出資料以便調查。

他指起訴濫收水費3年來有16宗個案，今年則有4宗檢控。而7月開始業主負有新的責任，須保留劏房戶繳交水費的收據。署方會跟進業主是否依照法例要求並作跟進調查。

支援劏房獨立水錶免安裝費 黃又表示，支援劏房業主安裝獨立的水務署水錶，可獲豁免安裝費和按金，每個水錶的豁免額達到250元，又指水喉業界亦有義工隊，以優惠價錢為業主安裝水錶。他指劏房租戶亦可向水務署提出申請安裝獨立水錶，署方收到要求後會聯繫業主並強烈勸喻安裝獨立水錶，否則即懷疑業主濫收水費，署方會出信要求提供資料。

針對用水量，他指疫情後市民的用水量上升，由過去的每人每日135公升增至每日150公升。為了讓用水量降回昔日水平，水務署推行連串的節約用水運動，並於今年2月譜出一首慳水歌，冀市民一家大細都識唱，可惜至今未能廣泛流傳，署方會聯同電台合作推廣，盼可成為10大金曲。