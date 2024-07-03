上半年322企業獲引進落戶 創3500職位

【本報訊】投資推廣署公布上半年工作報告，共協助322間內地及海外企業在港開設或拓展業務，按年上升43%。內地繼續是最大的來源市場，有150間公司，而美英及新加坡分別排第二至4位。為本港經濟帶來達383億元的投資，創造超過3,500個新增職位，分別較去年同期上升6%和44%。署方指按比例而言，現時引進香港的公司數字已超出2022年施政報告定出的績效指標。

投資推廣署昨天舉行上半年工作回顧新聞發布會，署長劉凱旋表示，322間引進的企業和公司，投資推廣署估計為本港經濟帶來383億元的投資和創造超過3,500個新增職位，按年分別上升6%和44%。劉又補充，322間公司來自33個經濟體，中國內地繼續是最大的來源市場，共有150間公司；隨後是美國及英國，分別為30間及19間、新加坡佔18間，法國則有15間。「一帶一路」沿線經濟體有47間。按行業分布，排首位是「金融服務和金融科技」，有77間，其次是「創新及科技」有61間；「家族辦公室」有52間，「商務及專業服務」及「消費產品」分別有33間29間。