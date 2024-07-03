多元化展覽 下半年陸續登場 涵蓋教育購物美食 冀帶動消費

【本報訊】配合「香港無處不旅遊」的理念，香港中華廠商聯合會在今年下半年主辦的多項大型展覽活動將注入新元素，以期帶動消費和促進盛事經濟的發展。廠商會會長盧金榮指面對市民北上消費的熱潮，對本地零售和餐飲構成很大挑戰，對展會的挑戰雖難以預測，但務求以多層次的消費體驗，來吸引市民和遊客入場消費。

增內地客免稅額 「可多來幾次」 廠商會除在本月6至7日舉行「第30屆香港國際教育及職業展」外，還預告8月2至5日舉行的「第4屆工展會購物節」、10月26日至11月3日舉行的「第11屆香港美食嘉年華」，以及12月14日至明年1月6日的「第58屆工展會」。針對政府推動無處不旅遊、發展盛事經濟的策略，盧金榮相信與展會相輔相成，加強外向推廣，打造展會和旅遊的聯乘，創造更長遠、 持續的經濟效益。

他又指內地客免稅額由過往的5,000元人民幣提高至最多1.5萬元人民幣，相信對零售業有一定的提振作用。他指畢竟訪港旅客購買許多產品回內地要打稅，包括化妝品，對比海南島的一年計10萬元人民幣免稅額，香港目前的免稅額是足夠的，相信旅遊客可多來幾次。他表示，免稅額當然是愈多愈好，但香港是獨立關稅區，中央都要視乎世貿的相關規定。

至於本周末舉行的「第30屆香港國際教育及職業展」，廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆表示，將有超過20個國家及地區逾1,000間大專院校、教育機構和升學顧問提供基礎課程、大學本科、研究生課程、職業訓練、專業資格認證及短期進修課程等資訊以滿足不同教育程度的學生及在職人士的需求。

民航機師何紫婷以前修讀藝術，後來卻成為少數駕駛波音777客機的女性機師。她指該行業傳統以男性主導，女性機師的全球比例只得5%。她認為航空業的前景樂觀，特別是貨運，鼓勵女學生、年輕人和在職人士實踐夢想，在工作中找到了自我價值。雖然不是所有人都適合做機師，但不應因背景或性別而自我設限。