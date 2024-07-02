龍七公：借鑑深圳經驗 發展低空經濟

發展低空經濟是全球趨勢，早前筆者就發展低空經濟提出多項建議，如建立試點，包括直升機跨境載人服務，建議香港機場設立「一地兩檢」，方便國際旅客直接接駁到大灣區內地城市，蓮塘亦可加入直升機、無人機點；發展低空外賣速遞；發展低空觀光旅遊，利用低空載人飛行器，先發展低空觀光旅遊，再發展點對點的空中的士服務，既可作為島嶼間的快速運輸工具，也可提供應急救援和醫療服務；深港河套區也是香港試飛的絕佳地點。

當前，多地正積極搶抓低空經濟產業密集創新和高速發展的戰略機遇期、黃金窗口期，加快形成低空經濟產業聚集效應和創新生態，引領低空經濟發展進入新賽道。現時內地低空經濟應用場景豐富，香港再不加快推動發展，就會成為落後城市。

深圳現存4,739家低空經濟相關企業，居全國第一。作為低空經濟主力「無人機之都」的深圳，早已初步形成全國領先的產業集群和產業生態。深圳低空經濟擁有產業優勢、政策優勢、空域優勢。以低空支柱產業無人機為例，經過20多年的發展，深圳已擁有成熟完備的無人機產業鏈，覆蓋生產製造、技術研發、軟體發展、商業應用、人才培育等環節，聚集大疆、豐翼科技、道通智能、路飛智能、天鷹裝備等行業頭部企業，產業鏈完備度世界領先。

低空經濟前景廣闊，潛能巨大，香港必須及早部署發展低空經濟策略，推動作為國家新質生產力的低空經濟的發展，政府應盡快開展各種低空經濟試點項目，最重要是試飛，否則便不知道如何營運。

香港發展低空經濟亦有難處。香港地方密集，高樓大廈多，低空無人機飛行期間容易發生事故。但據專家指出，無人機飛行的有關安全性問題，對比道路上平面行駛的汽車，飛機及無人機是三維空間飛行，能在不同高度飛行避免碰撞。加上現時的新式無人機即便損壞一半螺旋槳，都不會墜落，亦配備降落傘。這些發展低空經濟的難處，可以克服。

大灣區內的香港，曾誕生大疆這樣的無人機領域獨角獸公司。輿論也關注，香港是否也可融入大灣區的低空經濟？實際上，香港去年以來就已「觸電」低空經濟，其中讓人印象最深的是結合特殊節日元素的無人機表演。而在應用領域，消防救火、地盤勘察等高危場所，目前已運用無人機作為輔助。

抓住機遇 克服困難 香港地方密集，高樓大廈多，但事實上，高樓大廈深圳遙遙領先，共有115幢高樓上榜，其次是香港（94幢）、上海（61幢）等城市。深圳可克服地方密集、高樓大廈多的困難，香港也可借鑑其中的經驗。此外，政府亦應成立低空經濟跨部門工作小組，提供一站式服務，讓企業在港啟動低空無人機載物和載人的試點項目，及完善相關法規，並及早研究建立配合內地的智能融合低空管理系統（SILAS），助抓緊低空經濟機遇，實現高質量發展。