笑看天下：烏總統被人耍到陀陀擰

俄烏戰事看來仍有排膠着。俄羅斯日前空襲烏克蘭東部及南部多地，導致至少12人死亡。烏克蘭當局表示，俄羅斯空襲烏國南部扎波羅熱州維利尼揚斯克市，至少7人身亡。據悉，烏克蘭東部頓涅茨克州位於前線的村莊有4人喪生；第聶伯羅彼得羅夫斯克州首府第聶伯羅市，也有一幢9層公寓大樓遭俄羅斯導彈擊中，一人喪生。

自俄烏交戰以來，雙方激戰無數，死傷枕藉。據不完全統計，俄羅斯控制着烏克蘭約17%的領土，戰爭導致烏國逾千萬人流離失所，有多達600萬烏人流落至國外。當然，俄羅斯亦要付出代價，從各方公布的數據顯示，雙方直接死亡人數應超過10萬。然而，俄羅斯總統普京於戰爭持續期間，依然外訪北韓、越南，且談笑用兵；反觀烏克蘭總統澤連斯基，就只有呼籲西方盟國加速交付武器、援金和物資，高喊任何決策延遲都代表會有人失去性命。

呢，西方國家又的確經常燃亮澤連斯基嘅希望，丹麥皇家空軍司令達姆日前就表示，50名烏克蘭專家已經完成在丹麥的F16戰機維護培訓，大部分人回國準備接收首批F16。之不過，達姆又話，首批烏克蘭空軍機師的訓練尚未完全完成，但已接近尾聲。佢呼籲各方不要對F16戰機抵達烏克蘭有太大期望，F16肯定會產生影響，但不會在短期內成為「遊戲規則改變者」。

達姆仲建議，烏克蘭把F16用於高危任務前，應詳細了解用途。至於首批19架F16是否喺夏季後交付烏國，佢就話「以行動安全為由拒絕公布詳情」，僅指會遵守既定日程，當F16在烏克蘭準備就緒後，便會對外公開。阿哥，如此耍弄澤連斯基，如果咁都信，烏克蘭人民怎會不劫數難逃！