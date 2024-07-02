橫眉冷看：拜登爛船尚有三斤釘

日前，美國兩位總統參選人舉行第一場電視辯論，現任總統拜登表現欠佳，換來劣評如潮。但所謂「爛船都有三斤釘」，事後在一個競選集會中，拜登主動承認自己的不足，言詞懇切，內容有守有攻，這篇演講詞仍然頗有看頭。拜登說：「我知道自己不再年輕……走路不像從前般輕鬆，我說話不像過去般流利，我的辯論能力不像以往那麼好，但我知道自己在做甚麼，我知道如何去講老實話！」

西方政壇雖然正呈現衰勢，但畢竟歐美國家的政治底子深厚，很多政客久經歷練，站出台前，舞台的功架依舊不凡，值得東方世界好些從政者學習。拜登這篇「認錯」講詞，很可能是出自幕後軍師手筆，未必是他本人親撰，但拜老頭始終演繹得不錯，講出來鏗鏘有力、真摯誠懇，就算是讀稿，卻也不像在讀稿。這樣的演說功力，在東方世界的政客中，並不多見。

唉！以香港的從政者為例，有時候看着他們粉墨登場發表演說，要麼矯揉造作，要麼木訥拘謹，要麼內容味同嚼蠟，表現跟一般的西方政客相比，根本不在同一檔次。

台灣也不比香港好多少，民進黨不少幕後軍師，也擅長寫拜登式的演講詞，但由蔡英文一類的人讀出來，始終欠缺氣勢。這位前任的台灣總統，整個神情聲貌就像一個高級秘書，完全沒有領袖風範，因此再好的講詞落到她手上，都像是一個小知縣穿上龍袍，使人覺得格格不入。至於比小英更等而下之的政客，有的像流氓，有的像村夫，光怪陸離，聽他們的演講、辯論，往往就像是在看鬧劇。東方世界的政客們看過拜登的「演出」，先別急於嘲笑人家，反過來該想想自己，會否就連這樣一個老頭子也不如？