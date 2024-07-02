龍吟虎嘯：怨婦豈能拯救歐洲

46歲的法國總統馬克龍，一直想充當「拯救歐洲」的思想導師和戰略指揮家。不過，他只是法國總統，要拯救歐洲的命運似乎「胸懷」大了一些，「師出」名不副實，他最好的掛鈎是把法國的命運和歐洲的命運聯繫在一起。早前在巴黎索邦大學的演說中，馬克龍開首就是：「歐洲的未來就是法國的未來，兩者密不可分。」站位很高，很有思想家和戰略家的氣勢！

馬克龍認為當今之世，俄烏戰爭、中美博弈、文化衰落，是「歐洲能否有尊嚴地生存下去的最大威脅」。他認為俄羅斯是歐洲安全的最大威脅，不能允許俄羅斯贏得俄烏戰爭，「這一點毫無討價還價的餘地」。

馬克龍對俄羅斯的強硬態度，超過「當事國」的烏克蘭總統澤連斯基，為了打敗俄羅斯，馬克龍不惜揚言對俄出兵直接交戰，甚至動用核武，兇悍超過美國總統拜登。馬克龍的名言是：「既然俄羅斯沒有底線，歐洲也就沒有底線。」然而法國內部、歐洲以及美國，幾乎都認為馬克龍的大言炎炎，不是在拯救歐洲，而是在毀滅歐洲。

說到中美博弈，馬克龍認為「是對歐洲生存的第二個威脅」！他認為「中美博弈改變了全球地緣經濟的遊戲規則，使得歐洲的增長模式變得毫無生存能力」。他對中國失望，認為中國改革開放後，「未能完全融入我們的體系並遵從我們的遊戲規則」。他對美國也很失望，認為美國未能讓中國改變體制和模式之餘，自己也跟着中國跑了。他認為美國通過對歐洲影響甚大的《降低通脹法案》，是因為美國跟着中國跑，證明美國變了。

歐洲面臨「文化衰落」，馬克龍也歸罪於美國！他憤怒地表示：我們的生活被「數字化」爆炸所席捲，我們的兒童和青少年所接觸到的內容，都愈來愈美國化和亞洲化。他發出悲鳴：歐洲成了別人敍事的消費者，而不是生產者。一向瀟灑得意的馬克龍，不知啥時成了「怨婦」？