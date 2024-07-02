餐飲業走塑 8成轉用替代餐具

【本報訊】管制即棄膠餐具和其他塑膠產品政策由今年4月22日起實施。環境及生態局局長謝展寰昨日撰寫網誌，回顧過去兩年的工作，他指「走塑」政策的適應期至今剛過兩個月，餐飲業已有約八成至九成轉用非塑膠替代餐具，認為新的「走塑」文化已在社會慢慢形成。他又表示，今年首半年「綠在區區」收集的回收物，相比去年上升約六成；整體廚餘回收總量亦大幅增加。

謝展寰表示，環保署人員分別巡查了逾1.75萬間食肆、1.35萬間零售店和1,300間酒店及賓館，而最近一星期的巡查結果顯示，餐飲業大部分已轉用替代品餐具，不提供外賣餐具的食肆約佔兩成，連鎖食肆亦表示約八成顧客不需要外賣餐具。至於零售和酒店業，環保署巡查顯示，符合新法例要求的比例已達95%。

垃圾徵費暫緩 局長「唔開心」 對於垃圾徵費未能如期實施，謝稱過去幾個月的宣傳和準備工作，成功喚醒社會對減廢和回收的關注，是過去多年從未達到的。另外他向傳媒指，對未能實施垃圾徵費感「心情複雜」及「不開心」。他形容港府推動減廢回收已到「樽頸位」，理應透過收費進一步推動減廢，但未斷言明年會重推徵費，僅指會不時評核社會接受程度再決定。