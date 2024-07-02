當局談治鼠兩年 黑點仍待改善

署方去年清除共70個鼠患主要黑點 ，但仍見鼠蹤處處。

【本報訊】環境及生態局在新一屆政府成立，至今兩周年。環境及生態局局長謝展寰表示，環境衞生持續改善，至今消除超過90%黑點，亦清除60%個鼠患主要黑點，又預計今年底分別將剩餘黑點減少60%。他又說《漁農業可持續發展藍圖》去年出台後，正透過公私營協作，推展「現代化科技農業園」；以及正籌備馬鞍山都市農業試驗，預料在今年內運作。

科技農業園料年底投運 謝展寰昨日公布了部門成立兩周年內的工作成果，指食環署在其主責的約240個衞生黑點特別清潔逾兩萬次，並消除其中超過90%黑點，預計在今年底會將尚未清除的衞生黑點減少60%。署方去年亦清除共70個鼠患主要黑點，預計今年底將尚未清除及新確定的鼠患主要黑點數目再減少60%。

漁農業發展方面，環境局去年公布與業界攜手制訂的《漁農業可持續發展藍圖》，正透過公私營協作模式，促成由本地農民團體牽頭於農業園第二期設立「現代化科技農業園」，預期今年底起分階段投入運作。此外，馬鞍山西沙路花園內設立首個現代化都市農業試驗項目已進入最後籌備階段，預計營辦商在今年下半年開始營運。漁護署去年亦已在黃竹角海、大鵬灣、外塔門及蒲台（東南）共4個新魚類養殖區，面積共約600公頃，是現有魚類養殖區的3倍。

針對飲食業，食環署已推出多項簡化食物業發牌的措施，環境局將在下半年向立法會提交修訂附屬法例建議，落實「綜合許可證」的新措施，屆時只需一個「綜合許可證」便可售賣多種限制出售食物，毋須逐項分開申請。