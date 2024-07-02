僱主控訴外傭疑瞞麻風腳傷 促嚴管驗身增保障

聲稱報告顯示正常 受聘後始確診賴工傷 香港有不少家庭聘請外傭，截至上年年底，香港約有35.6萬名外傭，惟外傭中介公司亂象叢生。本報訪問兩名僱主，其中一名僱主指外傭在菲律賓當地感染麻風病，但驗身報告顯示正常，中介公司其後更突然擅自安排外傭回菲律賓，僅賠償3萬元；另外一名僱主則懷疑外傭濫報工傷，指外傭去年年底到家後一直掩藏自己腳受傷，直到今年3月突然稱自己工傷，僱主指該外傭的驗身報告顯示正常，但明顯腳部有問題。有議員指政府應建立驗身報告標準，列名何謂「fit to work（適合工作）」，而發生問題後僱主一般不知道如何求助，建議政府成立一站式熱線，全面檢討外傭政策。

化名李太的僱主表示，她今年年初到安樂窩僱傭中心聘請一名菲律賓外傭，而外傭在今年4月到家開始工作，但已經發現外傭出現疑似「皮膚過敏」的紅痕，即便到診所看診後仍沒有好轉，甚至出現手腫腳腫的情況。直到5月23號晚，他們帶外傭到醫院治療後，確診外傭有傳染性麻風病。

中介擅安排外傭返菲 僅賠3萬 李太將此事告知中介公司後，中介公司以手續合法合規為由拒絕承擔責任，甚至稱有專業的律師團隊、耗得起，至相關報道出街後，才表示道歉，並指會處理外傭的醫藥費和機票。到6月21日晚上7時半，中介公司突然通知她外傭將會乘搭晚上10時半的機票回菲律賓。李太稱事情十分「突兀」，表示醫生早前指需要完成幾期療程才可出院，質疑為何外傭可以康復出院、沒有通知僱主完約的情況下可以離開香港，而僱主對此不知情。中介公司則指只會賠償兩萬中介費及額外一萬元用作清潔費、身體檢查費，但李太指麻風病潛伏期長達20年，擔心家人受影響，而外傭來港後明顯有迹象，質疑為何驗身報告沒有顯示這一點，她直言「唔知份報告點樣做出來」，而香港的中介公司也將責任推給菲律賓公司。

另一名僱主化名陳小姐，她表示去年年底外傭到家工作後一直穿着襪子，心感疑慮便帶外傭到診所就診，醫生指腳部傷口只是外觀問題，沒有傳染性，懷疑是消毒藥水刺激所致。但到今年3月時，外傭突然報稱傷口為今年1月的工傷，而在此期間，外傭只能留在陳小姐家中不能解僱，陳小姐也無法聘請另一名外傭。直到6月12日，勞工處才出信證明外傭並非工傷。

陳小姐質疑中介公司的身體報告顯示一切正常，但聘請後卻帶來一系列麻煩，認為身體檢查應該更全面，而非簡單指「fit to work」，認為政府應該加強規管驗身報告內容及中介公司，保障僱主權益。

檢視政策 列明標準免口同鼻拗 議員顏汶羽表示相關情況並非個別個案，雖然條例規定外傭需要在原居地驗身，但「fit to work」的定義並不清晰，如感染愛滋、梅毒等情況是否等於不適合工作也處於模糊地帶，他又指上述外傭的情況未必在現時驗身報告的範圍之內，因此建議政府需要設立標準。

顏又指當市民聘請外傭時出現問題，大多數不知可向誰求助，建議政府成立外籍家庭傭工一站式熱線，並全面檢視外傭政策，列明標準，不然會再出現「口同鼻拗」的情況，他又建議如在3個月試用期內解約，不能只有僱主單方面賠錢，而是應和外傭共同分擔，目前也有部分外傭「純粹來香港醫病」，因此政府法規要講清楚僱主權益。記者曾卓琳