賊撬夾公仔兌幣機掠萬元

【本報訊】屯門華都花園一間夾公仔店，昨日被賊人撬開兌幣機偷走錢財，現場裝設的閉路電視攝下整個犯案過程。本報收到兩條「天眼」影片，其中一段據報在凌晨約4時15分攝錄，顯示一名蓄短髮、戴口罩，身穿黑色上衣及同色長褲的男賊，手持一個工具箱走入夾公仔店內，然後從中取出一個小型圓鋸。

該名男賊將鋸片移向兌幣機的鎖頭「試位」及確定周圍無人後，再為圓鋸裝妥配件及對正鎖頭啟動，霎時鋸出一陣煙塵。惟男賊之後再嘗試徒手拉扯及用工具協助開鎖，費盡九牛二虎之力仍未能成功，只好暫時撤退。

試位失敗再折返 第二段片段的拍攝時間為清晨約5時45分，同一名男賊換上另一件黑衣及一條短褲重返夾公仔店，今次轉為向兌幣機機身「進攻」，他一邊用工具試撬，一邊觀察機器結構，花約一分鐘便初步撬開兌幣機的面板，並察覺機內現金都放置在近底部位置。男賊設法將兌幣機底部撬開，但是無法如願，於是決定從已被撬開的位置落手，他伸長手臂向下撈，最後撈出兩大疊鈔票，得手後便逃離現場。

涉事夾公仔店其後發現遇竊，並於同日中午12時08分致電報案。初步點算，相信賊人共掠走約一萬元現金，案件列作「盜竊」跟進，暫時無人被捕。