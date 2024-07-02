港女遊日失蹤 被指現身當地警局

【本報訊】網上社交媒體流傳貼文，指一名本地女子李少琼（23歲）與友人在日本東京旅遊期間，於上周四（6月27日）開始失去音信。據了解，事主當日與友人分開遊玩，友人其後發現她未有返回住宿處並失去聯絡，她們原定於事發翌日（6月28日）返港，擔憂之下友人分別於當地及本港報案求助，並呼籲網民透過社交平台私訊或聯絡執法部門提供李女消息。不過直至昨早，再有貼文指事主現身當地警局且處境安全。

與友分頭玩 稱頻頻被搭訕 據李女的友人指，自己於當日早上10時15分最後與事主見面，兩人其後分頭行事，而事主離開位於東京豐島區的旅館後便再無音信，當時她身穿黑色T恤、藍色牛仔長褲及白色洞洞鞋，綁馬尾、攜帶淺啡色手袋及白色紙袋，原本疑計劃前往東京一間溫泉水療中心。友人其後返回住處，至尾班車時間過後仍未能聯絡事主，於是向當地執法部門求助。

本報翻看李女社交平台帳號，發現她於失蹤前曾發貼文，稱自己在當地「差唔多日日畀人搭訕」，甚至直接約她前往酒店約會。文中又附上照片，顯示一名日本男子以翻譯程式稱可介紹一份透過飲酒賺錢的工作，未知是否與事件有關。及至昨早約10時，發文者更新貼文，稱李女現身當地警局，現時處境安全，事件的來龍去脈則有待了解。