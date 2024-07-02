搗粵港澳外圍集團 拘93人包括海關人員

運作8年 收受波欖逾10億元 粵港澳出現規模龐大且已運作8年的跨境不法賭博犯罪集團！澳門當局昨日表示，早前聯同內地及香港執法部門展開行動，合共拘捕93人，其中50人在澳門落網，包括集團主腦及骨幹，當中更包括一名澳門海關人員，並起獲800多萬澳門元、港元及人民幣現金；內地方面扣押逾90個銀行帳戶，涉及2,000萬元人民幣；香港方面則在屯門拘捕一名男子，涉嫌自去年6月至今年3月期間，協助集團收受超過800萬元「波欖」。澳門執法部門相信該集團自2016年運作至今，涉及金額不少於10億澳門元。

在澳門就逮的50人當中，包括兩名集團主腦，分別姓梁及姓馮，均為澳門居民。另有9名骨幹成員年齡介乎29歲至47歲，均為男性和澳門居民。澳門海關證實其中一名集團骨幹為馬姓海關人員，目前已即時開展內部紀律調查程序，對該名人員採取防範性停職措施，並將之移送司法機關處理。其餘39名被捕人士則為犯罪集團成員，他們年齡介乎25歲至62歲，當中包括33男6女，均為澳門居民。

設海外伺服器 高賠率招徠 案情指，澳門執法部門早前就2022的清洗黑錢案展開後續調查期間，發現4名正在服刑的集團成員有經營不法賭博活動的迹象，經調查後揭發是次涉及逾10億元的巨額網上賭博活動，相關集團成員以澳門、香港及廣東為主。在與本港及內地相關部門聯合偵查後發現，該集團利用海外伺服器架設網站，收受外圍足球及籃球博彩，並以較高賠率作招徠，透過代理「搵客」落注，並提供24小時的網上客服。

收800萬元投注 港男就逮 調查直至上周六（6月29日），粵港澳三地執法部門在早上7時同步展開行動，澳門方面在澳門、路氹及路環多個住宅單位，拘捕50名涉案人士，檢獲800多萬現金等大量相關作案證據；內地方面則拘捕42名集團成員，當中包括38男4女，年齡介乎28歲至48歲，起獲8,000萬人民幣現金，同時扣押90多個銀行帳戶，涉及2,000萬人民幣。而香港執法部門則在屯門拘捕一名男子，涉嫌協助集團收受超過800萬元「波欖」。

根據澳門執法部門調查所得，歐洲國家盃期間該集團每周收受超過7,200萬澳門元的外圍投注，估計集團自2016年起運作以來收受的「波欖」不少於10億澳門元。