未來數日持續酷熱驟雨 提防中暑

【本報訊】天文台昨日上午8時30分發出酷熱天氣警告，至中午12時，天文台錄得氣溫攝氏32度，相對濕度百分之72；天文台網站顯示，昨日中午12時15分的15分鐘平均紫外線指數達12，為全日最高，強度屬於極高。

天文台表示，一股西南氣流正為廣東沿岸帶來酷熱及有驟雨的天氣，昨日正午時分，本港多處地區氣溫上升至攝氏33度左右；展望未來數日持續酷熱，部分地區最高氣溫達攝氏35度或以上，大致天晴，但今日仍有幾陣驟雨。

天文台提醒，本港受持續高溫天氣影響，市民應提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況，若出現頭暈、頭痛、惡心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並盡快求醫。長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。

多個泳灘大浪掛紅旗 另外，由於大浪關係，多個泳灘昨日懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，分別為離島區的洪聖爺灣泳灘和貝澳泳灘，以及西貢區的廈門灣泳灘，其中洪聖爺灣泳灘及貝澳泳灘於周日（6月30日）及上周六（6月29日）均有懸掛紅旗。