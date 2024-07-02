小童免費搭港鐵 市民倡擴至成人

【本報訊】長周末假期昨日結束，市民可免費乘搭本港多項公共交通工具，當中包括電車、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士，而3至11歲小童拍小童八達通可免費乘搭港鐵，包括羅湖和落馬洲站的來回車程。天星小輪包括來往尖沙咀及灣仔的天星小輪航線、富裕小輪航線水上的士等航線同樣免費。惟大多市民表示，希望免費搭乘可推展至成人，並可在其他節日推出同樣優惠，令受眾更廣。

乘客建議加強宣傳優惠 多位市民向本報表示知道免費搭乘電車優惠，梁小姐表示，早前已知道港鐵推出小童免費乘車，特意帶小朋友去玩。陳小姐指剛才已帶小朋友乘搭天星小輪，現時要去搭「叮叮」，但建議當局可以在微信加強宣傳，因為多在社交平台瀏覽。

亦有市民事前並不知道有免費乘車的安排。從朋友口中得知可以免費搭電車的陳小姐表示，剛搭完電車，現時會去乘搭天星小輪，希望當局可以將港鐵免費乘車擴展至成人，令受眾更廣。與一家大小遊車河的李先生從社交平台看到昨日免費乘車。他希望當局可以多在節日舉辦免費乘車優惠並擴展至成人，讓大家開心。

另外，西九故宮文化博物館及M+博物館都免費入場，其中西九故宮文化博物館可供預約的4,000張免費標準門票，早前已被全數預約。西九文化區指，全日兩個博物館吸引合共超過3.1萬人次入場。