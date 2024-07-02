深中通道首日開通塞爆 議員歸咎橋上停車打卡

【本報訊】深中通道前日首日開通，但新路首日通車便與出入口一帶道路出現嚴重擠塞。作為首批旅遊巴乘客的議員張欣宇指，由於不少汽車在4條行車線的橋面路段停車拍照「打卡」，令現場減至兩條行車線，繼而引發連鎖反應導致塞車。他指深中通道的入口處是較明顯的樽頸位，擔心影響深圳往來廣州的交通。

深中通道通車後，令往返深圳和中山的車程可縮短至約30分鐘。深中通道管理中心數據顯示，截至昨日下午3時的24小時，車流量超過12.5萬架次。在首日開通當日下午5時，車流量達到最高峰，為每小時8,000架次。

稱致路面4線變2線 對於造成擠塞的原因，身兼立法會交通事務委員會委員的張欣宇在一個電視節目中表示，由於有為數不少的車輛停在了橋面上拍照、打卡，4條線變成最差的地方，只有兩條線可以行車，簡單來說，通行力就少了一半。

他又指深中通道的入口處其實是一個較明顯的樽頸位，可能4條線變兩條線進入隧道，那個位置塞車情況嚴重，他擔心會影響整個深圳去廣州的虎門大橋及寶安機場的車流。

他昨在社交平台貼文講述塞車的情況及感受，又指車流情況亦說明了港珠澳大橋的獨特價值並不會被深中通道取代，連接珠江兩岸的整體交通承載能力仍然是供不應求。

旅遊促進會總幹事崔定邦則要視乎指深中通道的行車狀況，再決定究竟將來旅行團，特別是往珠江西岸的交通安排，他認為要有一個彈性安排，以及參加者或者市民均都要有心理準備，行經深中通道已是參觀一個旅遊景點。