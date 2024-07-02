免稅額提高 內地客花2萬買名牌

【本報訊】內地居民赴港澳購物免稅額於昨日率先在指定6個口岸提高至1.2萬元人民幣。不過，免稅額提高首日未見名牌購物潮，有在名店消費滿兩萬元的旅客透露不知新安排。議員相信措施對零售業界是很大的強心針，業界則認為措施效用需時見效。

本報記者昨日到尖沙咀一帶視察，發現名牌店林立的廣東道人流不算多，名店門外均未見大排長龍，僅零星數人等候進店，亦未見旅客提着「一袋二袋」名牌。少見拖着兩個行李箱的內地旅客陳先生表示，與女朋友在名店花費約兩至3萬元，購買銀包及手袋。不過，他透露不知道免稅額已經提升，但稱過往也會買差不多金額的名牌。與兒子來港的福建旅客方小姐則透露，在名店花費了約兩萬元人民幣，在港遊玩3天，會四處吃喝，享受相關優惠。

批發及零售界議員邵家輝表示，近月零售市道較疲弱，增加免稅額能惠及各行各業，為業界打了支強心針。對於旅客在海南省一年有10萬元購物免稅額，他認為不應將本港與海南省的免稅額相比，指兩地在國家的定位不同。

業界料改善零售表現需時 零售管理協會主席謝邱安儀則指，來港遊客消費降級已經一段時間，生意下滑速度快，要改善香港零售表現仍需時。她預料業界需「多捱一段頗長時間」，部分店舖或「捱唔住」要結業。

另外，跨業界聯手籌辦的「香港開心購物節」昨日起舉行，逾160個品牌、約5,000間商店提供折扣優惠，及送出逾300項免費禮品，例如快餐店憑券惠顧送飲品、堂食送意粉，以及71折優惠套餐等。不過，記者留意到部分參與店舖未見貼出相關優惠。