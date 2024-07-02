中央再贈一對大熊貓 待港完成籌備移交

南下日期細節未定 盼成谷旅業動力 港府昨日公布，中央同意再次送贈一對大熊貓予香港。港府已展開準備工作，迎接大熊貓來港，並已與港澳辦及國家林草局展開對接，商討大熊貓赴港的安排及展開籌備，料該對大熊貓將於數月後到港。當局指將確保香港海洋公園做好照顧大熊貓的各項工作，並適時公布大熊貓赴港安排的細節，預料新一對大熊貓將吸引大批旅客和市民來訪，為香港旅遊業注入動力。

港府表示，將做好迎接大熊貓的準備工作，提及中央過去送贈的兩對大熊貓陪伴一代又一代的香港人成長，是港人的集體回憶，而即將來臨的一對大熊貓亦將會成為香港人的親密「家人」，帶給港人歡笑和喜悅。

海洋公園：助深化保育 海洋公園公司主席龐建貽指，新大熊貓的加入不僅豐富香港的旅遊資源，更將提升海洋公園保育和教育工作的覆蓋面和深度。他續指大熊貓一直是海洋公園最受歡迎的動物大使，自1999年起為超過5,500萬來自本地和全球各地、跨越不同世代的訪客人次，帶來無數珍貴的快樂回憶，而兩位萬眾期待的全新大熊貓動物大使，定必為海洋公園的保育和教育工作增添力量和國際光芒。

遊園人士期待新面孔 本報記者昨到訪海洋公園的大熊貓館，適逢假日，館內人流如鯽，不少入場人士表示期待看到新熊貓，更有的說會因而增加入園次數。市民吳小姐則指甚少到海洋公園，但大熊貓抵園後會找機會入園看，並希望新熊貓可以叫「海海」、「洋洋」，代表海洋公園。不過，亦有人認為熊貓的吸引力有限，本地居民譚小姐坦言即使有新大熊貓來港，也不會增加入園意欲，反而如果增加海豚數目或會考慮增加入園次數。

議員陳勇早於今年2月提出希望中央再贈大熊貓，他預料一對大熊貓本年內可以抵港，又指大熊貓命名有權威機制，而市民亦可給予意見，他希望叫「治治」、「興興」，但亦要尊重中央、內地部門及大熊貓基地等。