割頸殺夫案 抑鬱婦今提堂

致電家翁坦承犯案

據了解，涉事夫婦育有一歲半兒子，惟蔡婦懷疑一直受產後抑鬱所困，雖然有定期向私家醫生求醫，但近月病況有所惡化，更於上月初辭去其文員工作。事發當晚，有人趁丈夫於住所梳化入睡時行兇，再在落手後致電家翁坦承犯案，並聲稱準備自殺。人員聞訊趕到，救出奄奄一息的丈夫，惟他經搶救後回天乏術，蔡婦其後涉嫌弒夫被捕，她亦報稱不適需要送院；至於兩夫婦的兒子平日由家翁一家協助照顧，至晚上才由父母接回家，案發時正身處家翁的住所。