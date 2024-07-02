割頸殺夫案 抑鬱婦今提堂
【本報訊】將軍澳日出康城一名疑患嚴重產後抑鬱的姓蔡（32歲）婦人，上周六（6月29日）晚據報用生果刀狠割姓方（30歲）丈夫的頸部，後者送院搶救後不治。執法部門昨日暫控該名女子一項「謀殺」罪。案件將於今日上午在觀塘裁判法院提堂。
致電家翁坦承犯案
據了解，涉事夫婦育有一歲半兒子，惟蔡婦懷疑一直受產後抑鬱所困，雖然有定期向私家醫生求醫，但近月病況有所惡化，更於上月初辭去其文員工作。事發當晚，有人趁丈夫於住所梳化入睡時行兇，再在落手後致電家翁坦承犯案，並聲稱準備自殺。人員聞訊趕到，救出奄奄一息的丈夫，惟他經搶救後回天乏術，蔡婦其後涉嫌弒夫被捕，她亦報稱不適需要送院；至於兩夫婦的兒子平日由家翁一家協助照顧，至晚上才由父母接回家，案發時正身處家翁的住所。
調查顯示，蔡婦與丈夫沒有經濟及婚姻問題，他們的家庭關係向來融洽；案發時亦無鄰居聽到二人爭執。執法部門正調查疑兇的犯案動機，而她在案發時的精神狀態屬其中一個偵查重點。
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