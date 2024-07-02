2歲半女棄旺角街頭揭受託印尼女逾期居留

與女童母同被控虐兒 還押至8‧12再訊 於上周五（6月28日）一名兩歲半女童被人發現獨自在旺角洗衣街兒童遊樂場內徘徊，女童其後被帶到執法部門求助。執法人員最終拘捕女童的31歲母親及該母親的42歲印尼籍女友人。兩人各被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，該印尼女子另外涉逾期居留，案件昨於沙田裁判法院提訊。兩人暫毋須答辯，控方申請把案件押後以待進一步調查，包括尋找在逃涉案人士及翻查閉路電視紀錄。裁判官最終把案件押後至8月12日在西九龍裁判法院再訊，兩人須還押。

兩名被告分別是T.C.K.（31歲，無業）及印尼籍的KH（42歲，無業）。T.C.K.被控於2024年5月某日，身為對兩歲半女童Ｘ負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略Ｘ，其方式相當可能導致Ｘ受到不必要的苦楚；KH則被控於2024年6月27日，身為對兩歲半女童Ｘ負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略Ｘ。KH另被控一項逾期居留罪，指她於2024年6月30日違反其訪港的有效逗留條件，即獲准以訪客身份在港逗留直至2023年11月29日，而在該日期後仍留在香港。

不排除新增其他控罪 兩名被告暫毋須答辯。據控方庭上透露，案件須作進一步調查，包括尋找在逃人士及分析閉路電視片段，控方亦稱不排除會新增其他控罪。兩名被告均有保釋申請，裁判官聽罷陳詞後，最終拒絕辯方的申請，兩名被告須要還押。

涉案女童於上周五被人發現身穿背心短褲及腳穿涼鞋，在洗衣街兒童遊樂場玩耍徘徊，良久沒有成人陪伴照顧。有好心市民見狀，懷疑女童與父母走失，嘗試替她尋找親人不果，至傍晚帶她報案求助。由於女童身上沒有身份證明文件，年紀尚幼未能交代個人資料，執法人員遂於翌日凌晨呼籲市民提供資料，女童母親及後與執法人員聯絡，並聲稱案發時把女兒交予朋友照顧，她其後因涉嫌虐兒被捕；女童經送院檢查後確認健康良好，社會福利署正展開跟進。女童母親的印尼籍女友人其後亦涉案被捕，且被揭發疑逾期居留，案件亦懷疑有其他涉案人士。案件編號：STCC 2406/2024