醫健：成視在人：眼垢增多 慎防睫毛長蟎蟲

眼垢突然增多，或經常有白屑黏附於睫毛根部，有機會不是眼屎，而是睫毛長蟎蟲。睫毛會孳生蟎蟲，除了有機會是面部油分分泌過多，也可能是因為化妝品殘留或是經常植睫毛導致，造成眼紅、痕癢、眼乾甚至生暗瘡。

化妝品殘留植睫毛者易孳生 蟎蟲是寄生蟲的一種，容易生長在臉部，並寄居於毛囊。如果眼周的油脂未清潔乾淨，有機會令蟎蟲寄居在睫毛根部位置。睫毛根部會有類似白屑的東西，而且睡醒後眼垢也會較多，這些均有機會是蟎蟲增生的徵狀。除了清潔不佳，平時經常植眼睫毛的人，容易因為避開清潔眼瞼位置，導致皮脂堆積而孳生蟎蟲。

此外，睫毛濃密的人也較一般人容易孳生蟎蟲，造成反覆的「生眼挑針」、乾眼、眼瞼發炎等問題，這些均是皮脂腺被蟎蟲堵塞引起發炎導致。要避免上述情況，除了加強個人衞生，平時可用沾濕的棉花棒輕輕清潔眼瞼位置，防止油脂堆積。當眼睛有持續不適的徵狀就要求醫。

以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯