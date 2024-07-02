內地「煙卡」遊戲攻港校園 恐美化吸煙

【本報訊】內地未成年人中最近流行一種名為「煙卡」的遊戲，近期更開始逐漸傳入本港校園，玩法類似「拍公仔紙」。吸煙與健康委員會認為，此種遊戲行為可能會讓兒童低估吸煙危害，應加強相關方面的教育。

孩童或錯誤估計禍害 近期內地孩童間開始流行一種將煙盒摺疊成卡牌的遊戲，而這種遊戲已傳入香港校園。吸煙與健康委員會主席湯修齊昨日表示，該遊戲已違反香煙廣告及宣傳的相關法例，向孩童提供「煙卡」遊戲即屬違法。湯又稱，已經與政府控煙酒辦聯絡，並表示此種「煙卡」遊戲或可能會讓孩童錯誤估計吸煙禍害，不過目前希望以加強公眾教育為主，不執行懲罰的處理方式。

該遊戲類似於過去流行的「拍公仔紙」，兒童通常會將煙盒摺成長條狀，然後放在枱面或地上，再用手拍擊，將煙卡拍翻者便可贏走其他人的煙卡。有社工擔心，此遊戲恐有美化吸煙的嫌疑，也會令到兒童過早接觸香煙，不利於香港禁煙教育。

此外，對於加味香煙，政府正在研究禁止。湯修齊對此表示，應該予以嚴厲的全面禁止，包括銷售和使用。他還表示，水煙也屬加味煙的一種，亦應禁止。他稱香港不需要依靠有毒物質來吸引年輕人消費，可以通過其他方式振興經濟。