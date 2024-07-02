完稅煙標籤研究結果 料3個月後出爐

【本報訊】對於就完稅煙標籤制度一事，海關關長何珮珊指已展開相關的顧問研究，預計3個月後有結果，並將參考外國標籤制度，按香港實際情況推出措施。

控煙10招冀年底交審議 何珮珊關長昨出席一個公開場合時指出，推出標籤制度後，會按需要向政府爭取額外資源，調配更多人手執法。她又指《維護國家安全條例》生效後，社會局面大致平穩，但政府仍然特別關注可能危害國家安全的風險，海關會在口岸堵截所有受管制物品及違禁品，包括可能危害國家安全的物品。

政府早前公布最新控煙政策，透過短、中、長期措施，包括10項短期內落實的招數推動大範圍控煙，如全面禁止電子煙等另類吸煙產品及加味煙，建議引入完稅煙標籤制度、提高未完稅罰則，及排隊須禁煙等措施，而在禁煙區吸煙的定額罰則更會由原本的1,500元倍增至3,000元。政府表明爭取在今年底向立法會提交修例建議，並在今個立法年度通過，最快明年內執行上述措施。

除進行顧問研究外，政府指當零售點的香煙售價低於煙稅，就需證明煙草已完稅，舉證的責任在於商戶。政府倡提高未完稅煙的罰則，由現時最高罰款100萬元及入獄兩年，增至罰款200萬元及入獄7年，並建議列入《有組織及嚴重罪行條例》的附表，以凍結與犯罪資產。