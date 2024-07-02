7月2日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月02日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
屯門寮屋外垃圾起火
【本報訊】屯門發生縱火案。昨日凌晨4時許，龍門路一寮屋外有垃圾起火，住戶發現後慌忙將火救熄，其後報案求助。人員到場調查後，察覺起火原因有可疑，遂將案列作「縱火」跟進。案件中沒有人受傷，毋須疏散。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240702-0702_00176_027/屯門寮屋外垃圾起火
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc