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屯門寮屋外垃圾起火

【本報訊】屯門發生縱火案。昨日凌晨4時許，龍門路一寮屋外有垃圾起火，住戶發現後慌忙將火救熄，其後報案求助。人員到場調查後，察覺起火原因有可疑，遂將案列作「縱火」跟進。案件中沒有人受傷，毋須疏散。
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