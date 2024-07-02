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龍門陣
屯門公路 私家車的士相撞
涉事的士停在路旁。
【本報訊】昨晨約9時，屯門公路往屯門方向近深井對開，一輛私家車與一輛的士意外相撞。
兩車事後停在路邊，其中私家車車頭損毀、泵把撬起。兩名司機分別手傷及腰痛，均清醒由救護車送院治理。
因應該宗事故，現場有部分行車線被封閉近一小時，人員正調查意外經過及原因。
私家車車頭損毀。（陳俊華攝）
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