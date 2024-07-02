寮屋起火 濃煙阻欲救人街坊 病弱七旬翁燒焦亡

離家前叮囑勿落床 妻嘆：我喺度唔會咁 天水圍屏廈路一間寮屋，昨午失火兼冒出大量黑煙，滾滾濃煙席捲半空。街坊聞訊嘗試入屋拯救不良於行的七旬男戶主，可惜因寮屋已遭濃煙籠罩而徒勞無功。消防到場拖喉將火撲滅，發現男戶主已燒焦死亡，執法人員圍封該寮屋，消防暫未能確定起火原因，暫無證據顯示案件涉及刑事成分，6名住戶自行疏散。事後死者妻子趕回家，得悉丈夫身亡不禁慨嘆，「如果我喺度，會周圍聞，快啲發現就唔會咁」。

罹癌康復曾中風 頻頻跌傷 現場屏廈路東頭村一間寮屋，姓鍾（72歲）男戶主與現任妻子，同住上址約8年，鍾翁與前妻育有兩子一女，長女居於天水圍天恒邨。鍾妻表示，該寮屋以磚頭及板塊建成，每月租金約4,000元。丈夫早年患癌症，但現已康復，他亦曾經中風，需以助行椅協助出入。3周前鍾不慎跌傷左手腕，剛消腫不久，豈料3日前刷牙時再跌傷背部，導致手腳均無力。夫妻相愛約20年，一直沒有結婚，後因鍾健康日差才拉埋天窗，她成為丈夫的照顧者。

昨日下午1時許，寮屋突然起火焚燒，大量黑煙從屋內冒出，街坊見狀慌忙報案求助。消防接報到場後，即派出一隊煙帽隊開動一條喉灌救，火勢迅速被撲滅。其後，鍾翁被發現在屋內死亡，執法人員遂圍封現場，消防暫未能確定起火原因，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，6名住戶自行疏散到安全位置。事後，鍾翁長女到場了解情況，引述消防指其父親燒成焦屍，死亡原因有待驗屍確定。

非首次火劫 疑跳掣肇禍 鍾妻稱，她離家出外到屯門購物前，曾叮囑丈夫不要落床，然後他便上床睡覺。期間，她接到街坊電話，指其住所發生火警，因此她乘的士趕回家。當時她未知丈夫生死，曾稱「我覺得佢今次凶多吉少，佢好爛瞓，又行唔到，中過風！」。她又指，以往住所曾多次失火，並慨嘆「如果我喺度，會周圍聞，快啲發現就唔會咁。」，對於起火原因，她謂「聽講話跳掣，之前都試過電掣短路」。

有男街坊透露，下午約1時聞到燒焦氣味，電錶隨即跳掣，未幾見到有黑煙冒出。他循燒焦氣味源頭查看，驚見其寓所旁邊寮屋冒煙，因得悉不良於行的鍾翁在屋內，他與其他街坊嘗試拉開鐵門，並找來手電筒擬救人，但因太大煙「睇唔到佢」，其後「頂唔順」走出屋外報案，同時通知鍾妻發生火警。