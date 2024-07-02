空間局限 3層以下樓宇消防系統 准直駁街喉

【本報訊】記者巡視的多幢唐樓，電線亂七八糟，梯間昏暗無燈，夾雜着垃圾與廚餘的酸腐味。按政府數字，截至2022年4月底，有8,730幢及8,843幢樓宇尚未遵辦分別由消防處及屋宇署發出的「消防安全指示」，進行指明的消防安全改善工程。不過，消防處因應樓宇限制等事宜，放寬部分消防要求，如消防水缸容量，3層或以下樓宇可由街喉直接供水予消防系統使用。

由於舊樓在建築及空間上存在局限，如消防喉方面，消防處推出「折衷式喉轆系統（直接供水類型）」，容許樓高3層或以下的樓宇由政府供水水管（俗稱「街喉」）直接供水給消防系統使用。大部分4至6層高樓宇消防水缸的容量要求，消防處經考慮樓宇的結構及地理位置亦放寬，由2,000公升降至最低500公升，亦對大部分樓高7層或以上樓宇的消防水缸容量由9,000公升降低至4,500公升。

促雜亂電線電錶放入木箱 有舊樓業主稱，除消防喉外，部門要求改善樓宇公眾地方的存在隱患，包括整理入口處的電錶及電線，將以往雜亂無章的電線及電錶，全部都必須收納在可開啟木箱內，部分舊樓已完成安裝，頓時予人整潔之感，惟業主透露單計安裝此類木箱已涉資十多萬元，加上更換氣窗及其他工程，每戶要支付數以萬計，坦言希望盡早收購，憂慮日後的支出變成無底深潭，業主亦無法負擔。